Un convegno per fare il punto sull’intervento di recupero dell’ex convento di San Benedetto. Il momento di condivisione è stato organizzato nel campus di Santa Monica.

E’ emerso come, dai primi interventi eseguiti per mettere in sicurezza l’ex monastero, con fondi del ministero, sono state fatte scoperte importanti. Gli affreschi rinvenuti sono stati attribuiti a Giovanni Manfredini che tra l’altro ha decorato la chiesa di San Facio (il Foppone) ma anche alcune sale di palazzo Magio Grasselli.

L’ex monastero dovrebbe ospitare, una volta che si troveranno i finanziamenti, l’archivio di Stato. La fondazione Stauffer, proprietaria al momento dell’immobile, aveva proposto al demanio nel 2022 una donazione con spese a proprio carico, ma dopo tre anni non si è ancora concretizzato nulla.

E’ stato il presidente della Stauffer, Alessandro Tantardini, ad auspicare, nel suo intervento, che questo passaggio si possa concludere positivamente.

