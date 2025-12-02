Ultime News

Respinta la mozione di sfiducia, Schifani “Maggioranza compatta”

PALERMO (ITALPRESS) – “Mi pare che la maggioranza ha dato prova di grandissima compattezza. Un dibattito molto acceso da parte dell’opposizione. Ho ascoltato tutto e quello che ho riscontrato è l’assenza di una controproposta. Hanno soltanto contestato tutto, anche l’improponibile, ma non c’è la controproposta. Noi andiamo avanti sul nostro programma, sono molto rinfrancato, non ho mai avuto dubbio sull’esito di questa votazione, anche perché siamo dalla parte del giusto. Abbiamo il diritto e il dovere di governare, ce l’hanno chiesto i siciliani, ci hanno investito di questo ruolo e dobbiamo portarlo avanti”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del voto all’Ars in cui è stata respinta la mozione di sfiducia nei suoi confronti.

