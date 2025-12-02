Dal 5 al 10 dicembre 2025 Cremona ospita Segni e Sogni di Palestina, una settimana di iniziative artistiche, culturali e sociali dedicate alla memoria, alla creatività e alla resilienza del popolo palestinese. La rassegna, promossa da Alac Associazione Latino Americana, Crac Centro Ricerca Arte Contemporanea, Itard Lombardia e It’s Hard Noise, con il patrocinio del Comune, propone un ricco programma diffuso che coinvolge diversi luoghi della città e intreccia linguaggi diversi: arte, teatro, musica, testimonianze e momenti di partecipazione collettiva.

L’iniziativa si apre il 5 dicembre nella sede Alac di via Gioconda 3 con l’inaugurazione della mostra HeART of Gaza – Arte dei bambini del genocidio, progetto di Mohamed Timraz e Felix Butler che raccoglie i disegni di bambine e bambini provenienti dalla Striscia di Gaza. Le opere, testimonianza diretta della loro esperienza e della loro capacità di esprimere il trauma attraverso il colore e la forma, saranno visitabili fino al 10 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

La rassegna prosegue il 6 dicembre con due laboratori dedicati ai più giovani: al mattino La casa della pace è la mia casa, curato da Silvana Loccisano e rivolto a bambini dai 6 ai 13 anni, propone un percorso di espressione creativa attraverso poesia visiva, esplorazioni e manipolazioni; nel pomeriggio Il mio suono, la mia voce. Vibrazioni di pace, a cura di Laura Gamba, accompagna i partecipanti in un’esperienza musicale e collettiva sulla scoperta della propria voce come strumento di incontro e armonia.

Il 7 dicembre, sempre in via Gioconda, è in programma l’incontro Ricostruirsi oltre l’emergenza: l’identità palestinese che (r)esiste, con il presidente della Comunità Palestinese di Lombardia, Kader Tamimi, operatori umanitari, esperti e rappresentanti di associazioni. Sono previste testimonianze dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania, seguite dalla visione di cortometraggi della rassegna internazionale Palestina Animada.

L’8 dicembre la rassegna si sposta in piazza del Comune, dove dalle 8 alle 19.30 verrà realizzata l’installazione collettiva Quanti sono 20.000 bambini?, composta da ventimila scarpette appartenute a bambini e bambine uccisi nella Striscia di Gaza. L’azione, curata dal gruppo La Scuola per la Palestina, culminerà in un gesto di solidarietà con la donazione delle scarpette.

Nel pomeriggio, alle 16.30, presso Alac, va in scena la performance Memento, con la mise en espace di Claudia Scaravonati da Nel mare di Gaza. Interverranno Marzia Benazzi, Ala’a El-Said e altri ospiti, seguiti da una nuova selezione di cortometraggi di Palestina Animada.

Il 9 dicembre, al Centro Culturale di piazza delle Tranvie 6/7, è prevista alle 18 una proiezione della rassegna Palestina Animada, progetto del collettivo Palestine Animated di Barcellona, che raccoglie cortometraggi d’animazione realizzati da registe palestinesi e internazionali e promossi in Italia dal Crac.

La settimana si conclude il 10 dicembre al Teatro Monteverdi con l’appuntamento Ovunque Sumud: musica consapevole, nell’ambito della Giornata Internazionale dei Diritti Umani. L’incontro, con le riflessioni di Lidia Bressan e Guido Vennesi dell’associazione Psychologists for Human Rights, sarà seguito da un concerto collettivo che unisce musicisti e musiciste in canti di pace, resilienza e speranza della tradizione palestinese.

Numerosi i musicisti che si esibiranno per l’occasione, tra cui: Vinicius Surian/ Jan Toninelli/ Loris Stefanuto, ⁠Franciska Frey, ⁠Marco Turati, ⁠Simona Maffini/ Gigi Serra/ Massimo Rebecchi, Claudio Cristani, ⁠Lorenzo Colace e Luciana Elizondo.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare agli eventi, che intendono offrire uno sguardo plurale e autentico sulla Palestina attraverso il linguaggio dell’arte, della parola e della condivisione. Per informazioni e prenotazioni ai laboratori è possibile scrivere a: segniesogni@gmail.com

