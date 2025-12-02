Video Pillole
Tg Sport – 2/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Vardy è l’eroe di Cremona, espugnato il campo del Bologna
– Vlahovic ko per almeno tre mesi, che botta per la Juventus
– Giro d’Italia 2026, si parte in Bulgaria e si arriva a Roma
– Norris, Verstappen e Piastri, chi è il favorito per la vittoria?
– Gran galà del calcio 2025, ecco i migliori della scorsa stagione
