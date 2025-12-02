Tg Sport – 2/12/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Vardy è l’eroe di Cremona, espugnato il campo del Bologna

– Vlahovic ko per almeno tre mesi, che botta per la Juventus

– Giro d’Italia 2026, si parte in Bulgaria e si arriva a Roma

– Norris, Verstappen e Piastri, chi è il favorito per la vittoria?

– Gran galà del calcio 2025, ecco i migliori della scorsa stagione

/gtr

© Riproduzione riservata