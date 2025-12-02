“Per me l’età è solo un numero. Io ascolto sempre le mie gambe, finché non ci saranno segni di problematiche, continuerò a fare ciò che mi riesce e che ho sempre fatto, cioè dare il massimo per la società”. Con queste parole Jamie Vardy si era presentato al mondo Cremonese lo scorso 10 settembre, nella splendida cornice dell’Auditorium Giovanni Arvedi, rispondendo a una precisa domanda sullo scetticismo relativo alla sua carta d’identità.

Parole che, venendo al presente, riecheggiano con note profetiche, come a dire “calma, perché io non ho paura dei detrattori”. In effetti l’arrivo di Vardy in Serie A aveva fatto molto discutere, visti i suoi 38 anni, che diventeranno 39 il prossimo 11 gennaio. Il dato anagrafico però non è mai stato preso in considerazione dalla piazza di Cremona, che ha accolto il bomber di Sheffield con un entusiasmo dilagante.

Già a inizio dicembre, la fiducia di società, mister Nicola e tifosi è stata ampiamente ripagata. Grazie alla doppietta messa a segno a Bologna, Vardy è infatti salito a quota 4 gol, a due sole lunghezze dai capocannonieri del campionato Lautaro Martinez e Orsolini.

Reti messe a segno tra l’altro sempre contro le big. Il primo timbro contro l’Atalanta, il secondo contro la Juve, il terzo e il quarto al Dall’Ara. Quelle di Bologna però hanno un sapore ancor più speciale, visto che hanno portato alla Cremonese tre punti pesantissimi nell’economia della lotta salvezza.

C’è poi il capitolo della forma fisica. Vardy nelle ultime 7 partite è sempre stato schierato dal primo minuto, restando in campo per tutti i 90 minuti. Un fattore da non sottovalutare per un giocatore a ridosso dei 39 anni. Ma Jamie Vardy è molto più di numeri e statistiche, con lui in campo la Cremo dà l’impressione di avere tutt’altra pericolosità, anche per la sua incredibile intelligenza tattica. E allora è giusto che Cremona si goda le gesta di un grande campione, con un sorriso speciale rivolto ai tanti scettici della scorsa estate.

Simone Guarnaccia

