Ultime News

3 Dic 2025 Volti e testimonianze: arriva
il nuovo calendario di Medea
3 Dic 2025 Tamponamento tra camion e auto
Due passeggeri in ospedale
3 Dic 2025 Università di Pavia, nuovo Corso
di Laurea Magistrale a Cremona
3 Dic 2025 "Un Natale Criollo": concerto
il 13 dicembre a Sant'Agostino
3 Dic 2025 A2A, primo piano di transizione
climatica: verso decarbonizzazione
Video Pillole

A Londra la mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

LONDRA (ITALPRESS) – La mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” fa tappa a Londra. Sarà possibile visitarla fino al 7 gennaio, su iniziativa del Comune di Palermo, in collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura di Londra che la ospita nella sua sede. L’esposizione è stata inaugurata dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella, dal direttore dell’istituto Italiano di Cultura di Londra Francesco Bongarrà, alla presenza del Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè e del Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone.
col/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...