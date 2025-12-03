Ultime News

3 Dic 2025 Volti e testimonianze: arriva
il nuovo calendario di Medea
3 Dic 2025 Tamponamento tra camion e auto
Due passeggeri in ospedale
3 Dic 2025 Università di Pavia, nuovo Corso
di Laurea Magistrale a Cremona
3 Dic 2025 "Un Natale Criollo": concerto
il 13 dicembre a Sant'Agostino
3 Dic 2025 A2A, primo piano di transizione
climatica: verso decarbonizzazione
Video Pillole

A Londra mostra Santa Rosalia, Mollicone “Simbolo della diplomazia culturale”

LONDRA (ITALPRESS) – La mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” fa tappa a Londra. “La Commissione Cultura della Camera dei Deputati – afferma il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone – è qui a Londra per patrocinare la mostra sul Festino di Santa Rosalia, allestita all’Istituto Italiano di Cultura in occasione del quattrocentesimo anniversario. Siamo qui per sostenere e promuovere le iniziative culturali dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra che ospita numerosi eventi, tra cui questa mostra, inaugurata inizialmente a Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati su impulso della Commissione, che ha risposto all’appello di Palermo. Da lì l’esposizione ha poi proseguito il suo percorso in molte altre sedi degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo, diventando un simbolo importante della nostra diplomazia culturale”.
col/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...