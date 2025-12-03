I cinque poli oggi presenti, ed in particolare, i nuovi Campus della Cattolica e del Politecnico, sostenuti dalla Fondazione Arvedi Buschini, stanno già portando valore alla città e al territorio: studenti, competenze, dinamismo, nuove collaborazioni con il sistema produttivo. Ma cosa fa il Comune per sostenerle?

E’ il sindaco Andrea Virgilio a rispondere.

“Il Comune sta mettendo al centro le università come elemento identitario della nostra città. Io partirei innanzitutto dal fatto che abbiamo una serie di convenzioni con le diverse università del territorio.

Convenzioni significa sostegno economico. Ogni anno mettiamo oltre mezzo milione di euro sulla parte corrente attraverso convenzioni. La finalità principale è quella di assumere un ruolo di cerniera fra quello che riguarda le potenzialità dell’università dal punto di vista della ricerca, della capacità attrattiva dei ragazzi e le nostre filiere produttive.

“La Convenzione Agri-Food va in quella direzione, quella di favorire questo raccordo fra il nostro sistema imprenditoriale e le università, in modo particolare ancorato a una filiera importante che è quella della zootecnia e del settore dell’agroalimentare.

“Ma non basta questo, ci sono esigenze di orientamento, di accompagnamento delle studentesse e degli studenti all’interno della città dal punto di vista dell’abitare, dal punto di vista dell’orientamento allo studio, dell’orientamento al lavoro. Credo che l’attività che svolge l’InformaGiovani abbia questa peculiarità, riconosciuta non solo a livello cittadino ma anche a livello regionale”.

“C’è un tema – continua Virgilio – ed è l’elemento sfidante, di un approccio di sistema delle università del territorio. Occorre fare in modo che questa città si caratterizzi sempre di più dentro questa identità, occorre costruire un sistema: noi crediamo molto nell’idea di un contenitore unico dentro il quale far convergere tutti gli enti pubblici ma anche le realtà private che oggi stanno sostenendo questa filiera. Penso al Comune di Cremona che sta dando tantissimo alla provincia, alla Camera di Commercio che possano mettersi insieme per favorire ulteriormente questo supporto e questo sostegno”.

“Le università in questi ultimi anni hanno avuto un volano importante grazie a Fondazione Arvedi Buschini che ha di fatto avviato un percorso virtuoso di rigenerazione urbana in un’area del nostro centro storico con il recupero di Santa Monica e dell’ex caserma Manfredini e una sollecitazione forte verso il territorio. Ecco, noi dobbiamo raccoglierla questa sollecitazione e metterla a sistema.

“Tutti i requisiti li abbiamo. Siamo una città bella, accogliente, con una bella offerta culturale che deve essere forse un po’ più aperta allo sguardo delle nuove generazioni”.

Il sindaco ha poi affrontato il tema delle infrastrutture: “Si sta lavorando in questa direzione – conclide Virgilio – perché il raddoppio della tratta ferroviaria lo avremo, quindi ci sarà un rapporto diverso e più intenso con la città metropolitana”.

