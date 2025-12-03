Fontana “Referente Lega per il Nord buona idea,valorizzare richieste territorio”

MILANO (ITALPRESS) – “Secondo me sì” è una buona idea quella di un referente della Lega per il Nord, “anche un’ipotesi che ha un grande significato. Come è stato nominato per il Sud, credo che altrettanto e forse a maggior ragione debba essere nominato per il Nord”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento, commentando l’iniziativa della sezione cittadina del Carroccio di Brescia di far partire una raccolta firme per chiedere a Matteo Salvini di designare l’ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, come referente del partito per le regioni del Nord. Questa figura dovrebbe portare avanti “le istanze che noi stiamo portando avanti da sempre, i valori del territorio, dell’identità, della difesa e dell’evidenziazione di quelli che sono i problemi del Nord. Sono quei valori per cui la Lega è nata”. Secondo Fontana, bisogna “valorizzare le richieste, le esperienze, le proposte che vengono dal territorio e, quindi anche questa” del referente della Lega per il Nord “è una richiesta, una proposta del territorio. Penso quindi che debba essere esaminata, abbia la necessità di essere valorizzata e che su questo si possa fare qualche discussione”. “Le idee che nascono dal territorio e soprattutto dai nostri militanti, che sono militanti di una categoria superiore per l’impegno, la dedizione, la costante presenza che dimostrano, devono essere ancora più valorizzate”, ha puntualizzato poi il governatore lombardo.

