Garbin “Pietrangeli sapeva sempre portare il sorriso”

ROMA (ITALPRESS) – “Amava il tennis femminile. Nei giorni in cui Jannik vinse il Next Gen, si parlava con Nicola e Lea Pericoli e lui diceva sempre che le donne dovevano fare le palle corte. Di consigli divertenti ne abbiamo sentiti tanti, lo ricordiamo con tanto amore”. Queste le parole della capitana della Nazionale di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, presente alla camera ardente di Nicola Pietrangeli.

