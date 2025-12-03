Tutti in cammino per l’inclusione. All’insegna di questo slogan, in occasione in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre una speciale iniziativa promossa dal Comune di Cremona, insieme a CSV Lombardia Sud, Forum del Terzo Settore e Confcooperative. I partecipanti alla “camminata inclusiva” sono partiti alle 14:30 dal piazzale della stazione ferroviaria, e dopo le principali vie del centro sono confluiti in piazza del Comune: un percorso semplice, ma dall’alto valore simbolico, in considerazione anche della recente approvazione, lo scorso 27 novembre, del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) da parte del Consiglio comunale, e rappresentativo del cammino — concreto e ideale — verso una città più accessibile, accogliente e capace di rispondere alle esigenze di tutte e tutti.

L’iniziativa ha voluto ribadire il valore universale di questa ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite: una giornata dedicata a promuovere i diritti, la dignità e il benessere delle persone con disabilità, e sollecitare governi e comunità locali ad adottare politiche orientate all’inclusione e alla piena partecipazione alla vita sociale.

Hanno partecipato alla camminata i rappresentanti di diverse realtà associative e del privato sociale del territorio che hanno preso parte all’Ambito di Consultazione Permanente sull’Accessibilità e hanno fattivamente contribuito, con segnalazioni, rilievi e suggerimenti fondamentali, per individuare priorità e criticità, alla redazione del PEBA. E’ questo un documento predisposto secondo le linee guida regionali per individuare e programmare gli interventi necessari a garantire la piena fruibilità degli spazi urbani, degli edifici pubblici e dei percorsi pedonali da parte di persone che presentano una ridotta capacità motoria, persone non vedenti ed ipovedenti che necessitano di segnalazioni per l’orientamento e per la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, ma anche, più in generale, persone fragili (anziani, bambini, persone che si trovano in una situazione di momentanea disabilità).

“Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato dimostrando quanto sia condivisa l’idea che l’inclusione è un percorso che si costruisce insieme, passo dopo passo, in linea con il principio sancito dalle Nazioni Unite: nessuna persona deve essere lasciata indietro. Oggi abbiamo camminato simbolicamente per ricordare che l’accessibilità non riguarda solo l’abbattimento degli ostacoli fisici, ma anche quelli culturali e sociali: significa riconoscere il valore di ogni persona e creare condizioni che permettano a tutte e tutti di sentirsi parte della città. In questo senso, il lavoro che stiamo portando avanti con il PEBA si inserisce in un impegno più ampio e continuo, che va oltre i singoli interventi, e guarda alla costruzione di una comunità capace di accogliere e garantire pari opportunità”, hanno dichiarato al termine della camminata l’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità, Marina Della Giovanna e l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi.

