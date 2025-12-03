Ritorna al teatro Ponchielli una delle programmazioni più attese e sentite: Il Ponchielli per la Grande Età, iniziativa sostenuta da Fondazione Città di Cremona. Tre imperdibili appuntamenti di puro divertimento e allegria. Si parte venerdì 26 dicembre alle 16 per S. Stefano con Cin-ci-là, operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato giunta al suo 100 compleanno. Un nuovissimo allestimento a cura dell’esuberante Compagnia Corrado Abbati. Un’edizione moderna e sensibile al gusto del rinnovato pubblico di oggi: con Cin-ci-là, donna bella e sensuale, preparatevi a ridere con allegra spensieratezza.

A gennaio un doppio appuntamento, domenica 11 alle 20.30 e lunedì 12 gennaio alle 16, con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri in L’anatra all’arancia, una commedia frizzante, acuta, travolgente, un vortice di battute sagaci e solo apparentemente casuali. Per sorridere insieme delle meschinità dell’animo umano e, forse, per imparare anche a sbarazzarcene.

A chiudere la rassegna domenica 1 febbraio alle 16 sarà Max Giusti, che torna a indossare l’abito da mattatore con Bollicine. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico. È un Max Giusti inedito, pronto a raccontarsi. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine.

Il teatro Ponchielli rinnova, con queste proposte, l’attenzione verso il pubblico della Grande Età (case di Riposo, Circoli e Associazioni) dando la possibilità di esercitare il diritto di prelazione al posto. Info segreteria del Teatro (tel. 0372 022010/11)

I biglietti lo spettacolo L’anatra all’arancia andranno in vendita da martedì 10 dicembre presso la biglietteria del Teatro (lun/ven 10-18; san 10-13; biglietteria@teatroponchielli.it) e sul circuito vivaticket, mentre sono già disponibili i biglietti per gli spettacoli del 26 dicembre 2025 e del 1 febbraio 2026

