Influenza, Schillaci “Vaccini importanti soprattutto per fragili e anziani”

ROMA (ITALPRESS) – La campagna nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale “è molto importante perché la vaccinazione è” fondamentale “soprattutto per i fragili e per le persone anziane”. Sulla copertura “siamo già in linea con i dati dello scorso anno, ma non ci possiamo accontentare e dobbiamo aumentare. Spero che questa campagna ci aiuti a far arrivare più in profondità e a più persone il messaggio dell’importanza del vaccino”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso della presentazione dello spot istituzionale nell’ambito della campagna nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 che vede Carlo Conti testimonial. “Ringrazio Carlo Conti e la Rai per il contributo che ci hanno dato, ogni volta che abbiamo chiesto una mano a Conti è sempre stato disponibile”, aggiunge.

