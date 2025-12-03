Marco Pietrangeli “Papà teneva tanto a impegno Tennis&Friends”

ROMA (ITALPRESS) – “Ovunque andava catalizzava l’attenzione di tutti. È stato un uomo che si è divertito tutta la vita. Ha avuto il piacere di conoscere personaggi importantissimi. Lui ha voluto bene a tutti. E voglio ricordare che per quindici anni è stato presidente di Tennis & Friends, una manifestazione che serve per fare prevenzione. Ci teneva tantissimo”. Sono le parole di Marco Pietrangeli, figlio di Nicola, a margine della camera ardente allestita per l’ex campione al Foro Italico.

