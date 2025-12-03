OpNet, si chiude in Sicilia il Wholesale Castle Tour 2025

CALATABIANO (CATANIA) (ITALPRESS) – L’OpNet Wholesale Castle Tour 2025 ha concluso il suo percorso nel Mediterraneo: dopo l’esordio in Veneto, centrato sulle reti per la manifattura, e la tappa umbra dedicata alle comunità resilienti, il business tour itinerante è arrivato al Castello di San Marco a Calatabiano, nel Catanese. Con OpNet – società wholesale del gruppo WindTre – che ha rinnovato il ruolo di main sponsor, la Sicilia diventa un contesto di riferimento per discutere di NaaS, piattaforme abilitanti e interoperabilità, con la rete come infrastruttura chiave per glioperatori e gli ecosystem partner del territorio. Il tema dell’appuntamento, “NaaS e sviluppo locale: quando la rete diventa motore di crescita”, ha affrontato le esigenze di un territorio che richiede infrastrutture in grado di supportare servizi digitali avanzati. Questo implica reti performanti, sicure e interoperabili, ma soprattutto programmabili e scalabili, abilitate da API e piattaforme NaaS che consentono agli operatori – locali e nazionali – di orchestrare capacità di rete e attivare servizi con livelli di qualità sempre più elevati.

