3 Dic 2025 Nel video inneggia a Turetta
Alla ex: "Ti faccio a pezzettini"
3 Dic 2025 Carnevale Cremasco in Regione:
la tradizione si tramanda nel tempo
3 Dic 2025 Sospiro, inaugurati gli alloggi
del Centro Nazionale Autismo
3 Dic 2025 Zls Cremona, Guidesi: avanti con
semplificazione e sostegno
3 Dic 2025 Operazione sicurezza: in corso
tagli di alberi in varie zone
Tg News – 3/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cremlino: “Aperti al dialogo ma gli europei rifiutano”
– Meloni dal Bahrein: “Continuare a spingere per una pace giusta”
– Rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, indagati per frode
– Femminicidio in provincia di Ancona, vittima una 50enne
– Depositata la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi
– Corruzione e appalti in Sicilia, Gip dispone domiciliari per Cuffaro
– Ultimo saluto al Foro Italico a Nicola Pietrangeli
– Campagna antinfluenzale, l’appello di Carlo Conti
– Previsioni 3B Meteo per 4 Dicembre
