3 Dic 2025 Un pianoforte Anelli
donato al Politecnico di Cremona
3 Dic 2025 Bonifiche ambiente: partnership
strategica tra Sogin e Sogesid
3 Dic 2025 MyMentor Unicatt: 26 nuove
coppie per orientare gli studenti
3 Dic 2025 A21, dopo incendio riapertura
provvisoria del casello Brescia Sud
3 Dic 2025 "I Concerti della Stauffer",
un viaggio da Bach a Piazzolla
Tg Sport – 3/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juventus batte l’Udinese e vola ai quarti di Coppa Italia
– Rocchi a gamba tesa contro la sua squadra arbitrale
– Gallinari annuncia il ritiro “Viaggio incredibile”
– Addio a Pietrangeli, le parole e la commozione dei figli
– Il Giro d’Italia potente ambasciatore del Made in Italy
