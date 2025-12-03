Video Pillole
Tg Sport – 3/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juventus batte l’Udinese e vola ai quarti di Coppa Italia
– Rocchi a gamba tesa contro la sua squadra arbitrale
– Gallinari annuncia il ritiro “Viaggio incredibile”
– Addio a Pietrangeli, le parole e la commozione dei figli
– Il Giro d’Italia potente ambasciatore del Made in Italy
