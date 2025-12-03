Ultime News

3 Dic 2025 Nel video inneggia a Turetta
Alla ex: "Ti faccio a pezzettini"
3 Dic 2025 Carnevale Cremasco in Regione:
la tradizione si tramanda nel tempo
3 Dic 2025 Sospiro, inaugurati gli alloggi
del Centro Nazionale Autismo
3 Dic 2025 Zls Cremona, Guidesi: avanti con
semplificazione e sostegno
3 Dic 2025 Operazione sicurezza: in corso
tagli di alberi in varie zone
Video Pillole

The Good Farmer Award, premiati i giovani che coltivano il futuro sostenibile

PARMA (ITALPRESS) – Valorizzare gli agricoltori under 35 che adottano principi ispirati all’agroecologia, all’agricoltura biologica rigenerativa, alla sostenibilità degli allevamenti e al benessere animale. E’ questo l’obiettivo del premio “The Good Farmer Award”, che si è svolto nella sede del Gruppo Davines di Parma. Quest’anno l’iniziativa ha registrato 81 candidature, ben 45 in più rispetto alla prima edizione, e ha visto la selezione di due vincitori, scelti per il miglioramento e lo sviluppo delle pratiche agroecologiche già introdotte nelle loro realtà.
col/mgg/azn

