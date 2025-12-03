The Good Farmer Award, premiati i giovani che coltivano il futuro sostenibile





PARMA (ITALPRESS) – Valorizzare gli agricoltori under 35 che adottano principi ispirati all’agroecologia, all’agricoltura biologica rigenerativa, alla sostenibilità degli allevamenti e al benessere animale. E’ questo l’obiettivo del premio “The Good Farmer Award”, che si è svolto nella sede del Gruppo Davines di Parma. Quest’anno l’iniziativa ha registrato 81 candidature, ben 45 in più rispetto alla prima edizione, e ha visto la selezione di due vincitori, scelti per il miglioramento e lo sviluppo delle pratiche agroecologiche già introdotte nelle loro realtà.

