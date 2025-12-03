Università di Pavia, nuovo Corso
di Laurea Magistrale a Cremona
Attivato a Cremona il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Metodi e tecnologie per la Storia dell’Arte.
Metodi e tecnologie per la Storia dell’Arte è il nuovo Corso di Laurea Magistrale attivato nell’anno accademico 2025-2026 al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, che intende fornire agli studenti un’articolata conoscenza del patrimonio artistico europeo dall’Alto Medioevo all’età contemporanea.
Coordinato da Francesco Frangi, è ad accesso libero e di durata biennale con lezioni erogate in modalità mista, dunque integrando le lezioni in presenza con moduli didattici fruibili online.
Articolato il piano studi con insegnamenti relativi alla storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea affiancati da specifici approfondimenti disciplinari dedicati alla fortuna dei modelli dell’arte classica, alla museografia, alla storia della critica d’arte. Uno spazio rilevante è dato alle tecnologie scientifiche di analisi delle opere d’arte.
L’approccio è dinamico, ad esempio le lezioni di Protagonisti e Cantieri dell’Arte Medievale includono un percorso su Cremona gotica che si concluderà con un’uscita didattica visitando il cuore della città medievale.
In aggiunta al tirocinio curriculare poi, agli studenti più meritevoli è data l’opportunità di svolgere uno stage retribuito presso enti e imprese attive nel campo dei beni culturali, secondo il progetto delle Lauree Magistrali Plus dell’Università di Pavia.
Il servizio di Federica Priori