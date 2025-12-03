Ultime News

Volandri “Pietrangeli ci ha insegnato ad amare la Davis”

ROMA (ITALPRESS) – “Nicola ci ha insegnato ad amare la Davis, ci ha insegnato il valore di vestire la maglia azzurra. Tutto è partito dalla sua gestione e così lo vogliamo ricordare”. Così il capitano della Nazionale di Coppa Davis, Filippo Volandri, a margine della camera ardente di Nicola Pietrangeli. “Lo abbiamo sempre visto attaccato a questa coppa, mi piace pensare che abbia voluto aspettarci per la nostra terza consecutiva”.

