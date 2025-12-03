Voli, domanda globale ancora in crescita





ROMA (ITALPRESS) – Continua la crescita del trasporto aereo. La domanda globale di passeggeri è aumentata del 6,6% a ottobre 2025 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. È quanto emerge dall’ ultima indagine della Iata, l’organizzazione mondiale che riunisce le compagnie aeree. La capacità globale, espressa in posti-chilometro disponibili è cresciuta del 5,8%, mentre il coefficiente di riempimento medio si attesta all’84,6%, con un aumento di 0,7 punti percentuali su base annua. Il traffico internazionale rimane il principale motore di questa crescita, con una crescita dell’8,5% dei ricavi e una capacità in aumento del 7,1%. I mercati nazionali registrano una crescita più moderata. Per la Iata ottobre è stato un “mese solido” per il trasporto aereo, soprattutto per la ripresa delle compagnie nordamericane, il cui traffico internazionale è aumentato del 4,5% dopo diversi mesi di performance più deboli. Sono positive anche le prospettive nel breve termine, con un’espansione prevista della capacità del 3,6% a novembre e del 4,7 a dicembre , segno di una forte domanda di viaggi di fine anno e di una sostenuta attività commerciale.

