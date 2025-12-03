L’Associazione Medea ODV, realtà da anni impegnata nel sostegno agli ammalati oncologici e alle loro famiglie, presenta il nuovo Calendario 2026, un progetto fotografico che raccoglie i volti e le storie di donne che hanno attraversato con coraggio il percorso oncologico.

La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 4 dicembre, alle ore 17.30 presso la Sala dei Quadri del Comune di Cremona.

A introdurre la serata sarà Matteo Lazzari, che accoglierà e presenterà gli ospiti; tra loro il critico letterario Claudio Ardigò, il fotografo e autore degli scatti Luca Pozzaglio oltre a naturalmente alcune donne protagoniste del calendario, che porteranno una testimonianza diretta e preziosa.

Il calendario nasce con l’obiettivo di raccontare, attraverso la fotografia, la forza, la dignità e la resilienza di donne che hanno affrontato la malattia, rendendo visibile un percorso spesso complesso ma ricco di umanità e determinazione: il progetto vuole essere anche un invito alla riflessione e alla sensibilizzazione sul tema oncologico, oltre che un gesto di vicinanza verso chi sta vivendo questo cammino.

Le offerte saranno destinate alle attività di Medea ODV, rivolte al supporto pratico, psicologico e relazionale delle persone in cura e delle loro famiglie.

I calendari saranno disponibili presso Casa Medea , in via Ca’ del Ferro 33, Cremona.

Per informazioni: 370/3222747 – 0372/1966350.

© Riproduzione riservata