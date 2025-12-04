Ultime News

4 Dic 2025 Percorsi di eccellenza e non solo:
il Politecnico premia i bravissimi
4 Dic 2025 Medea, presentato il calendario
2026: sguardi e sorrisi protagonisti
4 Dic 2025 Opere contraffatte, l'imputato:
"Quei quadri li credevo autentici"
4 Dic 2025 Borse di studio Falcone-Borsellino:
premiati Torriani e Cremona Due
4 Dic 2025 Il Manin valorizza i suoi percorsi:
Educazione civica in primo piano
Video Pillole

Atterrata a Fiumicino la fiamma olimpica di Milano-Cortina

ROMA (ITALPRESS) – La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 é atterrata a Fiumicino dopo il volo partito da Atene, dove è stata consegnata alla delegazione italiana. Ad accompagnare la fiaccola il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, il numero 1 del Coni, Luciano Buonfiglio e la tennista Jasmine Paolini, tedofora allo stadio Panathinaiko. Da venerdì la torcia inizierà il suo percorso nel Paese prima di entrare a San Siro il 6 febbraio prossimo, per la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali.

mec/glb/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...