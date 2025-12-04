Calenda “Regione viola diritti dei siciliani, giusto subentri lo Stato”





PALERMO (ITALPRESS) – “Le ultime vicende in Sicilia confermano quello che noi diciamo da molto tempo: i siciliani hanno diritti che sono violati dalla Regione da tantissimi anni e c’è un articolo della Costituzione che prevede che se le cose vanno così a un certo punto subentra lo Stato, il quale ripristina il diritto alla salute, a un lavoro dignitoso, all’acqua e a un ciclo di rifiuti che funzioni”. Lo dichiara il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro con gli studenti alla facoltà di Giurisprudenza di Palermo. xd8/vbo/mca2

