4 Dic 2025 Percorsi di eccellenza e non solo:
il Politecnico premia i bravissimi
4 Dic 2025 Medea, presentato il calendario
2026: sguardi e sorrisi protagonisti
4 Dic 2025 Opere contraffatte, l'imputato:
"Quei quadri li credevo autentici"
4 Dic 2025 Borse di studio Falcone-Borsellino:
premiati Torriani e Cremona Due
4 Dic 2025 Il Manin valorizza i suoi percorsi:
Educazione civica in primo piano
Costantini (Cna) “Riforma della legge quadro per valorizzare l’artigianato”

ROMA (ITALPRESS) – Le emergenze per le imprese “sono tante, sono dettate soprattutto dalle crisi geopolitiche che ci circondano. Il tema che più ci interessa e più ci preoccupa in questo momento è il lavoro, ovvero il fatto che il 33% delle nostre imprese non trova alcun candidato: abbiamo messo in atto diverse iniziative, dalle convenzioni con le comunità di recupero agli accordi con le università per i profili più alti, siamo andati addirittura in Egitto per aprire la nostra scuola di formazione e con il Ministro Valditara entriamo a braccetto nelle scuole per spiegare ai giovani quanto sia figo oggi fare l’artigiano”. Così il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, a margine dell’assemblea annuale .

