Esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale, un arresto

PRATO (ITALPRESS) – Un uomo di 53 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliati, a Prato, dalla Polizia di Stato con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale. Secondo le indagini, avrebbe praticato sedute di idrocolonterapia in uno studio medico gestito dalla moglie, senza avere alcuna abilitazione. Le pazienti sottoposte al trattamento sarebbero state almeno tre, due delle quali hanno denunciato presunte molestie avvenute durante le sedute.
