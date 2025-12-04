Fitto “Stiamo lavorando per semplificazione e un bilancio più flessibile”

ROMA (ITALPRESS) – “Innanzitutto stiamo lavorando sul terreno della semplificazione in modo molto efficace, abbiamo presentato e sono in discussione sei omnibus che vanno nella direzione della semplificazione. In secondo luogo, con una politica flessibile che sia in grado di poter intercettare le reali esigenze che cambiano in modo molto rapido e quindi un bilancio molto più flessibile, sono i due principi alla base del futuro bilancio dei prossimi anni. In terzo luogo con gli strumenti attualmente disponibili. Il Pnrr: l’Italia è il principale beneficiario di questo piano con dei risultati che sono abbastanza positivi e che sono sotto gli occhi di tutti, dalla revisione approvata poche settimane fa all’approvazione da parte della Commissione europea dell’ottava rata, insieme alla revisione della politica di coesione dell’attuale bilancio”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, a margine dell’assemblea annuale della CNA.

