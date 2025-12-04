Ultime News

4 Dic 2025 Percorsi di eccellenza e non solo:
il Politecnico premia i bravissimi
4 Dic 2025 Medea, presentato il calendario
2026: sguardi e sorrisi protagonisti
4 Dic 2025 Opere contraffatte, l'imputato:
"Quei quadri li credevo autentici"
4 Dic 2025 Borse di studio Falcone-Borsellino:
premiati Torriani e Cremona Due
4 Dic 2025 Il Manin valorizza i suoi percorsi:
Educazione civica in primo piano
Cronaca

Il Manin valorizza i suoi percorsi:
Educazione civica in primo piano

Un momento della mattinata con coinvolto il Laboratorio di Teatro del Liceo

Una mattinata che mostra quanto la scuola possa diventare un laboratorio di cittadinanza viva. Al Liceo Manin, nell’Aula Magna, si è svolto l’incontro “Costruire cittadinanza: la sfida educativa del presente”, un appuntamento dedicato ai percorsi di educazione civica che studenti e docenti portano avanti da anni.

La dirigente Maria Grazia Nolli ha sintetizzato così il valore della giornata: “Significa cogliere e toccare con mano attività e iniziative di cui sono protagonisti. L’educazione civica ha costituito una grande opportunità per noi, per tutto il mondo della scuola”. Un’occasione che nasce “dall’emanazione delle linee guida del 2019 e dal loro continuo aggiornamento”, un quadro che ha permesso di costruire percorsi trasversali e partecipati.

Guardando i lavori degli studenti, Nolli ha sottolineato il clima che ha segnato la mattinata: “Il sorriso, l’entusiasmo, l’orgoglio di accompagnare i nostri ragazzi in percorsi tanto significativi”. E ha ricordato come l’educazione civica tocchi “tutti i campi: la legalità, l’arte, la cultura, il teatro, l’ambiente, la salute, la sostenibilità”, ambiti nei quali “anche i docenti hanno un ruolo fondamentale e sono motore primo nella preparazione culturale dei ragazzi”.

Il programma si è sviluppato attraverso interventi e performance che hanno raccontato il mosaico dell’educazione civica nel liceo. Dopo i saluti istituzionali, la professoressa Giusy Rosato ha aperto i lavori con un approfondimento su Costituzione, legalità e convivenza civile. A seguire la professoressa Barbara Zagni ha portato l’esperienza della scuola come spazio di cittadinanza attiva, partecipazione, cultura e inclusione.

Uno dei momenti più attesi è stata la performance teatrale del laboratorio del Liceo “Daniele Manin”, curata dalla professoressa Gentilia Luisa Arli. La mattinata è proseguita con l’intervento della professoressa Antonia Scazzola su benessere, consapevolezza di sé e prevenzione del disagio, fino alla sessione dedicata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale come bene comune, con i professori Alessandro Serafini, Laura Scolari e Riccardo Groppali.

