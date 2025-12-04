Ultime News

4 Dic 2025 Sostanze dopanti, perquisizioni
dei Nas anche nel cremonese
4 Dic 2025 Famiglie senza pediatra a Sospiro
"Dobbiamo andare fino a Ostiano"
4 Dic 2025 Yuki Serino, serata di musica
al femminile in auditorium
4 Dic 2025 Baby gang, Ats valuta tre progetti
per la prevenzione nel territorio
4 Dic 2025 Morte di Elisa: riconosciuta nel
civile la responsabilità di Rfi
Lamborghini, Foschini “La Temerario mostra nostra capacità di inventare design”

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Per noi Art Basel è ormai una piattaforma imprescindibile, una piattaforma dove il design regna sovrano e il design è uno degli elementi caratterizzanti del DNA di Lamborghini e dei suoi prodotti. Presentiamo la prima Temerario che verrà consegnata in America. Ed essendo la prima non poteva essere una macchina che non avesse dei contenuti particolari”. Lo ha detto Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Lamborghini, in occasione di Art Basel Miami 2025. “È una vettura fatta interamente a mano che mostra quale è la capacità di Lamborghini quando si tratta di inventare nuovi design e nuove forme di decoro delle vetture. La personalizzazione è una caratteristica ormai fondamentale di tutti i prodotti Lamborghini e soprattutto è un trend molto forte fra i clienti che acquistano questo tipo di vetture”, ha aggiunto.

