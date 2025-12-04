Fare il futuro di un territorio attraverso la valorizzazione dei suoi ragazzi più meritevoli, perché l’oggi sia sempre più vicino al domani.

È con questa consapevolezza che sono stati conferiti, nel pomeriggio di giovedì, i nuovi percorsi di eccellenza e le borse di studio della sede cremonese del Politecnico di Milano. Una cerimonia tradizionale che arriva alla sua 18esima edizione, questa volta in una cornice tutta rinnovata come l’aula magna Maffezzoni del nuovo campus di via Bissolati.

Ad aprire l’evento, dopo i saluti di rito del Prorettore Gianni Ferretti, gli interventi del sindaco di Cremona Andrea Virgilio, di Gerardo Paloschi, vicepresidente di Acsu (associazione cremonese studi universitari), di Enrico Mainardi di Fondazione Next Generation 3C; Andrea Guarneri, Consigliere di Fondazione LGH, ha voluto invece mandare i suoi auguri attraverso una nota, letta ai presenti.

Un collegamento e un connubio tra istituzioni pubbliche, organizzazioni e aziende private e Università, unite per valorizzare il merito e il talento.

“È una giornata molto felice – ha commentato il Prorettore del polo territoriale cremonese del Politecnico Gianni Ferretti – che si ripete da moltissimi anni; lo facciamo proprio a ridosso del Natale per ampliare un ‘l’effetto di festa‘. Questo perché deve essere una festa a tutti gli effetti, il momento in cui premiamo gli studenti che hanno la possibilità davvero di diventare eccellenti nel loro percorso degli studi”.

Nello specifico, tre i diversi premi conferiti: 7 percorsi di eccellenza – un mix tra borse di studio ed esperienze extracurricolari per ragazzi e ragazze immatricolati in ingegneria gestionale e ingegneria informatica – , una borsa di studio per immatricolati ai corsi magistrali di music and acoustic engineering e agricoltur engineering e il premio “Federico Minelli”, dedicato ad giovane studente del Politecnico prematuramente scomparso; a consegnarlo, i genitori di Federico.

Tra i diversi momenti che hanno scandito l’evento anche testimonianze di studenti ed ex studenti, già vincitori dei diversi riconoscimenti nelle precedenti edizioni.

Fulco dei percorsi gli stage in azienda, per aiutare i ragazzi a toccare con mano il mondo del lavoro.

“Ad usare tanto le parole a volte si consumano – conclude Ferretti – ed ‘eccellenza’ è una di queste. Non mi viene in mente però nessun’altra parola adatta sia per descrivere questi ragazzi, che sono bravissimi, sia per descrivere l’ambiente in cui avviene questa cerimonia“.

