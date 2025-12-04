Premio giornalistico Tg Poste, Bianca Michelangeli vince la seconda edizione





ROMA (ITALPRESS) – E’ Bianca Michelangeli, giornalista romana di 29 anni, la vincitrice della seconda edizione del Premio giornalistico TG Poste, lanciato da Poste Italiane per valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano interpretare la professione sperimentando tecniche nuove, linguaggi narrativi inediti e punti di vista originali. La proclamazione è avvenuta nel corso di un evento a Roma. Secondo la Giuria dei Direttori, Michelangeli si è distinta “per aver raccontato con chiarezza e sensibilità il divario digitale attraverso tre generazioni, mostrando come gli strumenti di Poste Italiane possano favorire inclusione, consapevolezza e opportunità per tutti”. La vincitrice riceverà una borsa di studio per un corso di alta formazione alla London School of Journalism e vivrà un’esperienza professionale nell’area Comunicazione di Poste Italiane insieme agli altri finalisti: Alessio Garzina e Francesco Gaudiosi.

