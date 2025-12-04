Salone del Mobile.Milano, partnership con Art Basel Miami Beach e Hong Kong





MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Salone del Mobile.Milano inaugura una nuova fase internazionale con una partnership triennale con Art Basel Miami Beach e Art Basel Hong Kong, progettando le nuove Collectors Lounge, spazi riservati ai collezionisti, ai curatori, ai galleristi e ai principali attori globali del sistema dell’arte. L’esordio a Miami, con uno spazio curato da Lissoni & Partners e realizzato con aziende simbolo del Made in Italy.

f11/abr/gtr

© Riproduzione riservata