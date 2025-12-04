Ultime News

4 Dic 2025 Sostanze dopanti, perquisizioni
dei Nas anche nel cremonese
4 Dic 2025 Famiglie senza pediatra a Sospiro
"Dobbiamo andare fino a Ostiano"
4 Dic 2025 Yuki Serino, serata di musica
al femminile in auditorium
4 Dic 2025 Baby gang, Ats valuta tre progetti
per la prevenzione nel territorio
4 Dic 2025 Morte di Elisa: riconosciuta nel
civile la responsabilità di Rfi
Video Pillole

Sequestrati a Savona gioielli e accessori di marchi di lusso falsificati

SAVONA (ITALPRESS) – In vista delle festività natalizie, i finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno intensificato l’azione operativa sviluppata e sequestrato centinaia di monili ed accessori per l’abbigliamento e l’estetica in argento quali orecchini, collane e braccialetti riportanti anche marchi di maison di lusso, nella specie Chanel, Van Cleef e Louis Vuitton.
mgg/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

