Ultime News

4 Dic 2025 Percorsi di eccellenza e non solo:
il Politecnico premia i bravissimi
4 Dic 2025 Medea, presentato il calendario
2026: sguardi e sorrisi protagonisti
4 Dic 2025 Opere contraffatte, l'imputato:
"Quei quadri li credevo autentici"
4 Dic 2025 Borse di studio Falcone-Borsellino:
premiati Torriani e Cremona Due
4 Dic 2025 Il Manin valorizza i suoi percorsi:
Educazione civica in primo piano
Video Pillole

Tg Economia – 4/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, stop alle importazioni di gas russo entro il 2027
– L’Italia conferma la leadership agroalimentare in Europa
– A2A lancia il piano di transizione climatica verso il Net Zero al 2050
– Rottamazione quater, più tempo per la decima rata
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...