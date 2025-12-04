Video Pillole
Tg Economia – 4/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, stop alle importazioni di gas russo entro il 2027
– L’Italia conferma la leadership agroalimentare in Europa
– A2A lancia il piano di transizione climatica verso il Net Zero al 2050
– Rottamazione quater, più tempo per la decima rata
sat/azn
