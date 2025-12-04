Video Pillole
Tg Sport – 4/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Napoli rischia, ma passa ai rigori contro il Cagliari
– Goleade di Inter e Atalanta in coppa, ko Venezia e Genoa
– Ferrari, Vasseur “Proveremo a chiudere in modo positivo”
– Paltrinieri primo tedoforo in Italia verso Milano-Cortina
– L’ultimo saluto a Pietrangeli, l’omaggio di Angelo Binaghi
azn
– Il Napoli rischia, ma passa ai rigori contro il Cagliari
– Goleade di Inter e Atalanta in coppa, ko Venezia e Genoa
– Ferrari, Vasseur “Proveremo a chiudere in modo positivo”
– Paltrinieri primo tedoforo in Italia verso Milano-Cortina
– L’ultimo saluto a Pietrangeli, l’omaggio di Angelo Binaghi
azn
© Riproduzione riservata