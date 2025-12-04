Ultime News

4 Dic 2025 Percorsi di eccellenza e non solo:
il Politecnico premia i bravissimi
4 Dic 2025 Medea, presentato il calendario
2026: sguardi e sorrisi protagonisti
4 Dic 2025 Opere contraffatte, l'imputato:
"Quei quadri li credevo autentici"
4 Dic 2025 Borse di studio Falcone-Borsellino:
premiati Torriani e Cremona Due
4 Dic 2025 Il Manin valorizza i suoi percorsi:
Educazione civica in primo piano
Tg Sport – 4/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Napoli rischia, ma passa ai rigori contro il Cagliari
– Goleade di Inter e Atalanta in coppa, ko Venezia e Genoa
– Ferrari, Vasseur “Proveremo a chiudere in modo positivo”
– Paltrinieri primo tedoforo in Italia verso Milano-Cortina
– L’ultimo saluto a Pietrangeli, l’omaggio di Angelo Binaghi
