Ultime News

4 Dic 2025 Servizi alla disabilità adulta,
nasce C.Re.Di Cremona
4 Dic 2025 "Dipingere la terra": in
mostra gli artisti dell'Adafa
4 Dic 2025 Festival dei Diritti 2025-2026:
pubblico da 4.500 persone
4 Dic 2025 Santa Barbara, messa dei
Vigili del Fuoco a Borgo Loreto
4 Dic 2025 Contributi a bande musicali
Critiche al sistema "a sportello"
Video Pillole

Ucraina, Tajani “Putin fa il suo gioco, sosteniamo azione Usa per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Putin fa il suo gioco, poi bisogna vedere se ci riesce. Credo che si debba tentare di abbassare i toni. L’ho ribadito anche ieri al segretario di stato Rubio. Sosteniamo l’azione americana per cercare di arrivare a un cessate il fuoco e poi a una pace. È ovvio che Putin deve assolutamente dimostrare che ha vinto, quindi usa anche questo linguaggio, però noi lavoriamo per la pace. Non sono le parole ma i fatti quelli che contano”. Così, a margine della presentazione della riforma del Maeci, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riguardo alle recenti dichiarazioni del presidente russo intenzionato a prendere i territori ucraini anche con la forza.

