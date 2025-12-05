Ultime News

Cronaca

Annicco, maltrattamenti
in famiglia: 44enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Soresina, lo scorso 4 dicembre, hanno rintracciato e arrestato un 44enne, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione da scontare ai domiciliari, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura presso la Corte d’Appello di Brescia. L’uomo dovrà infatti scontare una condanna a tre anni e due mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, per fatti avvenuti ad Annicco nel 2021.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona sono sempre attenti e pronti ad efficaci risposte in ordine a reati ai danni di vittime vulnerabili, continuando con incessante impegno nell’ambito della violenza di genere, domestica e nei confronti delle donne.

