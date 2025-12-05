Proseguono senza interruzioni, e nel pieno rispetto del cronoprogramma, i lavori di riqualificazione tecnologica e strutturale della Centrale idrica Realdo Colombo di Cremona. Nei prossimi giorni Padania Acque effettuerà le prove di messa in funzione del nuovo sistema di pompaggio che serve a rilanciare l’acqua potabile nella rete dell’acquedotto cittadino.

Il nuovo gruppo pompe, composto da sei macchine da 22kW ciascuna dotate di inverter e motori di ultima generazione, sarà in grado di movimentare circa 2 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Grazie alle tecnologie installate, si stima inoltre una riduzione dei consumi energetici di circa 100.000 kWh/anno, con un significativo beneficio in termini di sostenibilità ambientale e contenimento dei costi di esercizio.

Nel corso delle attività di verifica, previste da martedì 9 a venerdì 12 dicembre, potrebbero manifestarsi temporanei cambi di pressione dell’acqua erogata dai rubinetti del centro cittadino.

Padania Acque si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione, sottolineando come questi interventi rappresentino un passo fondamentale per migliorare la qualità e l’efficienza del sistema idrico.

