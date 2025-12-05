Cremona rinnova il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione del saper fare liutario tradizionale, patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco, con l’avvio della seconda edizione del ciclo formativo “Connect, Learn and Research”, inserito tra le azioni 2025 del Piano di salvaguardia del saper fare liutario tradizionale cremonese.

Gli incontri prenderanno il via dal 15 dicembre e offriranno ai liutai cremonesi nuove opportunità di formazione, confronto e ricerca, in un dialogo continuo tra competenze artigianali, ricerca scientifica e interpretazione musicale.

Il programma si sviluppa, infatti, attorno a tre momenti, dedicati ad aspetti centrali del mestiere liutario: I ritocchi di vernice (15-16 dicembre), Messa a punto acustica (17-19 dicembre) e Guida all’ascolto prove aperte e concerto (20-21 dicembre).

L’obiettivo è duplice: offrire a chi partecipa strumenti pratici immediatamente spendibili nel lavoro quotidiano, e allo stesso tempo favorire il dialogo e la condivisione di saperi tra liutai, studiosi e musicisti, mettendo a confronto competenze e linguaggi diversi.

A guidare i workshop, infatti, sarà Christopher Germain di Philadelphia, figura di riferimento internazionale, da anni docente e coordinatore dell’Oberlin Violinmaking Workshop, mentre le prove acustiche, le guide all’ascolto, la prova aperta e il concerto finale saranno a cura de I Solisti di Pavia.

Il primo appuntamento in cui il suono rivelerà tutta la sua essenza sarà la prova aperta, ad ingresso libero che si terrà sabato 20 dicembre (dalle ore 14.30 alle 17.30) nel Ridotto del Teatro Ponchielli e vedrà l’Ensemble pavese utilizzare a rotazione dieci strumenti frutto del lavoro del workshop.

Ma la vera chicca è in programma, domenica 21 dicembre (ore 18.00) nella sala del Teatro Ponchielli, con il Concerto dei Solisti di Pavia che incanteranno il pubblico con il suono di quattro dei dieci strumenti messi a punto durante le giornate di laboratorio, e con un programma dedicato a Strauss, Bach e Mendelssohn con la direzione musicale dell’esecuzione di Daniele Giorgi, un assaggio di grande musica in attesa della nuova stagione concerti che inaugurerà il 31 gennaio 2026.

Connect, Learn and Research è frutto di una rete di collaborazioni tra enti, istituzioni e professionisti, capeggiata dall’Ufficio Unesco del Comune di Cremona, che fanno della nostra città un laboratorio vivo di cultura, ricerca e artigianato d’eccellenza. Le partnership con Fondazione Museo del Violino e Fondazione Teatro Ponchielli costituiscono due assi strategici per lo sviluppo del Piano.

I biglietti del concerto andranno in vendita alla biglietteria del Teatro e online sul canale vivaticket a partire da martedì 9 dicembre. Per i partecipanti al workshop e uditori l’ingresso è gratuito.

