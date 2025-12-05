Un appuntamento ormai tradizionale che si rinnova: andrà in onda stasera (venerdì 5 dicembre) alle 21:00 su CR1 una puntata speciale di Punto Verde, il programma dedicato al mondo agricolo e zootecnico condotto da Giovanni Rossi e Veronica Padiglione. L’appuntamento sarà interamente dedicato alle Fiere Zootecniche Internazionali 2025, che dal 27 al 29 novembre hanno rappresentato uno dei momenti più significativi dell’anno per allevatori, tecnici e operatori del settore.

Nel corso della puntata saranno trattati i temi principali emersi durante la manifestazione, dalle innovazioni tecnologiche presentate alle nuove soluzioni per l’allevamento, dalla ricerca genetica alle buone pratiche per il benessere animale. Spazio anche agli incontri e ai convegni che hanno caratterizzato l’80esima edizione della fiera, con contributi, testimonianze e materiali raccolti direttamente in fiera: storie di allevatori, di giovani appassionati, di veri e propri personaggi della tradizione.

Sarà possibile seguire Punto Verde sul canale 19 del digitale terrestre e in diretta streaming su www.cr1.it. La puntata sarà anche caricata e fruibile sul sito di CR1, nell’apposita sezione dei programmi.

