La Provincia di Cremona, insieme alla Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e a REI-Reindustria Innovazione, presenta i risultati emersi dai 28 Tavoli di lavoro del Forum Economico Cremonese 2025, che hanno coinvolto 220 partecipanti tra istituzioni, imprese, enti del terzo settore e mondo accademico. L’incontro rappresenta il momento di sintesi del percorso annuale del Forum e un passaggio fondamentale nella definizione delle priorità per la competitività e lo sviluppo socioeconomico del territorio. L’appuntamento è per venerdì 12 dicembre dalle ore 11 nell’Aula Magna del Politecnico di Milano–Polo Territoriale di Cremona in via Bissolati 34, a Cremona.

“Con le Assise di ottobre e con il lavoro dei Tavoli – dichiara il Presidente Roberto Mariani – abbiamo rafforzato un metodo di ascolto e confronto che sta restituendo risultati concreti. Il territorio ha individuato priorità chiare: infrastrutture, energia, digitalizzazione, agroalimentare e turismo. Stiamo procedendo con determinazione su tutti questi fronti, con una collaborazione ampia tra istituzioni e sistema produttivo. Il coinvolgimento di oltre duecento persone dimostra che il percorso è maturo e condiviso: ora è il momento di trasformare le analisi in azioni e accelerare sulla competitività della provincia di Cremona”.

Il percorso di analisi e confronto – avviato con le Assise del 20 ottobre – ha restituito un quadro aggiornato sull’andamento territoriale, misurato in termini di competitività, attrattività e progresso socio-economico. La restituzione del 12 dicembre consentirà di focalizzarsi sulle priorità strategiche individuate e sulle linee di azione operative da attivare nel 2026, in continuità con il lavoro svolto nelle ultime due annualità.

Di seguito l’agenda dell’incontro del 12 dicembre:

Ore 11.00 – Saluti istituzionali: Provincia di Cremona; Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia

Ore 11.15 – Video highlights del Forum Economico Cremonese 2025

Ore 11.20 – Competitività della Provincia di Cremona: Prof. Fernando Alberti – Presidente Strategique (video)

Ore 11.25 – Presentazione Booklet Assise Generali: Sintesi dei risultati 2024–2025 a cura di REI – Reindustria Innovazione

Ore 11.40 – Priorità emerse dai Tavoli delle Assise 2025: Dott.ssa Federica Belfanti – Ricercatrice Strategique (video)

Ore 11.50 – Implementazione pratica delle indicazioni strategiche; Prossime attività ATS io ci CRedo a cura di REI – Reindustria Innovazione

Ore 12.00 – Confronto tra i presenti

Ore 12.15 – Conclusioni

