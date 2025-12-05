Due lezioni speciali oggi al Liceo Vida e all’Università Cattolica di Cremona per gli studenti dell’Anguissola. In cattedra il professor Carlo Cottarelli, che per il terzo anno consecutivo ha promosso e diretto il programma Peses. Un progetto che offre agli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia la straordinaria opportunità di confrontarsi con protagonisti ed esperti della recente scena politica ed economica italiana.

Nel corso dell’incontro al Liceo Vida sono stati affrontati numerosi temi di grande attualità: la crescita imponente della Cina, gli ultimi ottant’anni caratterizzati dalla pax americana e dall’equilibrio atomico che ha evitato guerre tra le principali potenze mondiali, il timore di una terza guerra mondiale e l’ascesa dei partiti nazionalisti in Europa.

Tra le domande rivolte dagli studenti al professor Cottarelli anche quella sulla concorrenza cinese nel mercato automobilistico. «L’Europa — ha spiegato l’economista — dovrà fare sistema su molti fronti se non vuole essere dominata dagli Stati Uniti e dalla Cina. Se restiamo divisi, rimarremo deboli in un mondo globalizzato». Particolare attenzione è stata dedicata anche al riarmo della Cina, che secondo le previsioni sarà completato tra cinque o sei anni, un passaggio che potrebbe rappresentare un momento cruciale negli equilibri internazionali.

In chiusura, il consiglio del professor Cottarelli ai giovani: «Partecipate alla vita e al dibattito politico. E studiate, faticate: l’allenamento della mente è fondamentale per scoprire il mondo, dalla storia al suo futuro».

Nicoletta Tosato

