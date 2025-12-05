Nella giornata di ieri (giovedì 4 dicembre), i Carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno denunciato un uomo di 51 anni, con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio risale alla serata di mercoledì 3 dicembre quando, verso le 19.30, i militari della Stazione di Pizzighettone, durante un posto di controllo alla circolazione stradale a Grumello Cremonese, hanno intimato l’alt alla vettura condotta dall’uomo. Lui, invece di accostare, ha però deciso di accelerare e tentare di dileguarsi. La fuga è però durata poche centinaia di metri perché l’uomo ha perso il controllo della sua utilitaria, schiantandosi contro il cancello di un’abitazione di una via del paese. Il conducente, illeso, è stato subito fermato dai Carabinieri e gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare che lo stesso guidava sprovvisto di patente di guida perché già ritirata.

L’autovettura è stata quindi sottoposta a fermo amministrativo e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per resistenza a pubblico ufficiale.

© Riproduzione riservata