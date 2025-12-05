Primo appuntamento – sabato 13 dicembre alle ore 20.30 all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino – con I Concerti della Stauffer, la rassegna curata dall’Accademia Stauffer di Cremona.

Sul podio dello Stauffer String Ensemble, Roman Simovic, impegnato anche nel ruolo di violino solista in questa performance che dà inizio al progetto dove Maestri e Allievi condividono la scena musicale e l’esperienza interpretativa.

In programma, il Concerto brandeburghese n. 3 di Johann Sebastian Bach, la Serenata per archi op. 48 di Pëtr Čajkovskij e Las Cuatro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla, che conducono dalla gestualità asciutta e definita del barocco alle morbidezze liriche del romanticismo, fino alle notazioni percussive sulle casse armoniche e agli sfregamenti sui ponticelli degli archi, necessari a ricreare i timbri e le atmosfere del tango, o di quel “pensiero triste che si balla”. L’ingresso è libero, previa prenotazione su Eventbrite (al seguente link).

© Riproduzione riservata