Ultime News

5 Dic 2025 Annicco, maltrattamenti
in famiglia: 44enne arrestato
5 Dic 2025 Tangenziale Soresina, Piloni:
"Un passo importante"
5 Dic 2025 Polizia Locale, nuova centrale
operativa a elevata tecnologia
5 Dic 2025 Giocattoli per i bambini ucraini:
torna l'iniziativa di Confcommercio
5 Dic 2025 Corte de’ Frati, via libera
alla nuova circonvallazione sud
Video Pillole

Il progetto digital communication di Anas in Veneto e Friuli Venezia Giulia

ROMA (ITALPRESS) – Approda in Veneto e Friuli Venezia Giulia il progetto di digital communication di Anas, per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza. La puntata è introdotta da un’intervista all’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e vede la partecipazione del Responsabile della Struttura territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ettore de la Grennelais e dei tecnici che dirigono i cantieri e gestiscono la rete stradale nelle due regioni. Il progetto di digital communication è un viaggio sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas, per testimoniare l’impegno che quotidianamente il personale mette nella gestione e nella manutenzione delle strade, ma anche nei progetti di completamento e potenziamento dei grandi itinerari.
mgg/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...