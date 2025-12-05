Ai giardini pubblici di piazza Roma è arrivata la casa di babbo Natale che rimarrà fino a domenica in città, una delle attrazioni per le festività organizzate dal Comune. I bimbi potranno incontrare babbo Natale e i suoi elfi e scattare con loro una foto ricordo che poi riceveranno in regalo. I bambini avranno a disposizione dei tavolini per poter scrivere la letterina a babbo Natale e poi imbucarla. Per tutti gadgets e regali.

Un hospitality truck da 70 mq, come quelli che solitamente si vedono alle gare dei motori. Un’attrazione itinerante che il weekend del 13 arriverà a Mantova e concluderà il tour a Verona il fine settimana prima di Natale. Il progetto del Consorzio Grana Padano è aperto a tutti ed è gratuito.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata