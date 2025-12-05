Dal 1° al 5 dicembre 2025, la Neurochirurgia dell’ASST di Cremona ha partecipato al World Congress of Neurosurgery 2025 a Dubai, uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati alla neurochirurgia. Fra i relatori arrivati da tutto il mondo Antonio Fioravanti, direttore della Neurochirurgia e il collega Carmine Antonio Donofrio (neurochirurgo).

“È stato un onore condividere la nostra esperienza con i colleghi provenienti dai diversi continenti e mostrare loro il percorso di diagnosi e cura che mettiamo in pratica ogni giorno a Cremona”, spiega Fioravanti. “Ogni intervento di neurochirurgia che abbiamo presentato come caso studio racconta il lavoro di un’intera équipe multidisciplinare, che coinvolge moltissimi specialisti, come ad esempio chirurghi, neuroradiologi, neuropsicologi, anestesisti, oncologi, radioterapisti, case manager e infermieri. In sostanza siamo qui a rappresentare l’ospedale di Cremona e non possiamo negare che è una bella soddisfazione”.

PATOLOGIA CEREBRALE, TRATTATI I TUMORI COMPLESSI E RARI

Durante il congresso, Fioravanti ha presentato i risultati ottenuti nel trattamento di tumori cerebrali rari e complessi, come i meningiomi e i cavernomi in zone delicate del cervello. “Si tratta di patologie che richiedono grande precisione, perché ogni intervento deve proteggere le funzioni vitali del paziente”, precisa Fioravanti.

Carmine Antonio Donofrio ha illustrato le tecniche più avanzate per la rimozione dei meningiomi del tuberculum sellae, evidenziando l’importanza di una pianificazione chirurgica accurata e del lavoro multidisciplinare. “Condividere ciò che facciamo a Cremona significa far crescere l’intera comunità scientifica e portare valore al nostro territorio”, afferma Donofrio.

Antonio Fioravanti è anche membro permanente dello Skull Base Committee della Federazione Mondiale di Neurochirurgia, un incarico che testimonia la credibilità scientifica e l’esperienza dell’équipe cremonese nel panorama internazionale.

CREMONA CENTRO DI RIFERIMENTO PER LE PATOLOGIE DEL CRANIO

La Neurochirurgia dell’ASST di Cremona è un centro di riferimento per patologie complesse del cranio, dell’ipofisi e della colonna vertebrale, inclusi tumori, malformazioni e traumi. Ogni anno vengono realizza circa 1.000 interventi. “Il nostro impegno quotidiano è garantire percorsi di cura sicuri e innovativi, dal primo accesso per la diagnosi al follow-up, con la massima attenzione alle esigenze del paziente” conclude Fioravanti.

© Riproduzione riservata