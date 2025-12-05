Venerdì 5 dicembre il Vescovo di Fidenza Ovidio Vezzoli ha fatto visita all’Istituto Biazzi di Castelvetro Piacentino con Don Massimiliano per celebrare la Santa Messa e con l’occasione augurare un Santo Natale agli ospiti e al personale della struttura. Finita la Messa, a sorpresa sono arrivati i bimbi della Scuola Materna San Giovanni accompagnati dalle maestre Barbara e Danila, dal Presidente del comitato di gestione Pier Luigi e da Patrizia, una dei componenti.

Arrivati con il pulmino messo a disposizione dall’amministrazione comunale, i bimbi hanno potuto recarsi all’Istituto portando anche i doni natalizi e con il Vescovo e Don Massimiliano hanno incontrato nel salone i nonni, parte del personale con il coordinatore Pisaroni e il Presidente Silvio Bossi.

Don Massimiliano ha spiegato la vicinanza che la San Giovanni sente verso tutti i nonni che vengono sempre festeggiati dalla scuola il 2 ottobre e ai quali, con grande soddisfazione, vengono fatti gli auguri di Natale andando direttamente a trovarli come oggi. Tutto nel solco del rispetto per le generazioni che ci hanno preceduto regalandoci la tradizione con tutte le opportunità che abbiamo oggi. La festa è iniziata con i bimbi che hanno intonato “Astro del ciel” e già alle prime note gli ospiti si sono commossi.

Poi girando tra gli anziani, i bambini hanno lasciato nelle loro mani un pacchettino contente alcune riproduzioni della Sacra Famiglia.

© Riproduzione riservata