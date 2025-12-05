Ultime News

5 Dic 2025 Annicco, maltrattamenti
in famiglia: 44enne arrestato
5 Dic 2025 Tangenziale Soresina, Piloni:
"Un passo importante"
5 Dic 2025 Polizia Locale, nuova centrale
operativa a elevata tecnologia
5 Dic 2025 Giocattoli per i bambini ucraini:
torna l'iniziativa di Confcommercio
5 Dic 2025 Corte de’ Frati, via libera
alla nuova circonvallazione sud
Milano-Cortina, Buonfiglio “Tregua olimpica un risultato incredibile”

ROMA (ITALPRESS) – “Tregua olimpica olimpica per Milano Cortina? L’abbiamo portata avanti, l’abbiamo firmata a Olimpia e l’abbiamo portata all’Onu e credo sia stato un risultato incredibile, con voto favorevole di tanti Paesi, l’ha firmata anche la Russia. Poi è vero che tra il dire e il fare c’è qualcos’altro ma siamo stati portatori di un’armonia che la volta precedente non aveva riscosso questo risultato”. Queste le parole di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine dell’accensione del braciere olimpico. mec/ari/mca3

