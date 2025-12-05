Dopo quasi un anno di lavori, sabato 6 dicembre apre ufficialmente i battenti Mob Club, la nuova discoteca di via Postumia a Cremona, pensata e realizzata dal gruppo Ape?Si. Un locale notturno nato dal recupero di una vecchia stalla alle porte della città. Il gruppo di giovani, che da alcuni anni è protagonista della movida cremonese con numerosi eventi itineranti, ha deciso di mettere radici e di trovare una struttura fissa in cui far ballare i giovani cremonesi.

Il target, almeno inizialmente, sarà quello: rigorosamente maggiorenni, ma prevalentemente della fascia under30, anche se non si esclude che la nuova discoteca, una tipologia di locale che a Cremona era quasi sparita, possa attrarre anche altre generazioni. Molto dipenderà dalla proposta musicale che il locale farà agli utenti.

Per il momento c’è il massimo riserbo su cosa suonerà il dj-set che animerà la serata inaugurale. L’accessibilità ad un utenza giovane è facilitata dal fatto che il locale è raggiungibile anche in bicicletta, grazie alla pista ciclabile che lo collega al centro cittadino. Sui social network del Mob Club è altresì specificato che all’ingresso si richiede un abbigliamento decoroso: no a tute, cappellini e marsupi. lb

© Riproduzione riservata